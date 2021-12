Jam no MAM entra no clima de Carnaval

O projeto Jam no MAM deste sábado, 30, às 17h, no Museu de Arte Moderna, vai entrar no clima carnavalesco. O Cortejazz vai misturar o Jazz com música de carnaval, baião, samba, frevo, salsa, blues e swing.

Depois desse sábado, a JAM no MAM fará uma pequena parada durante o carnaval. Seus músicos, entretanto, poderão ser vistos e ouvidos em vários momentos da folia. No dia 9, o MicroTrio de Ivan Huol (diretor musical da JAM no MAM) vai fazer a sua "Jam de Asfalto" no Circuito Dodô. Trata-se de uma sessão de improvisação carnavalesca onde músicos de todas as áreas são convidados a tocar juntos, bem no meio dos foliões.

