Jackson Costa fecha ciclo e celebra

Se fosse uma pessoa, significaria mais responsabilidade. Se fosse casamento, Bodas de Pérola. Já que é arte, significa mais arte: é assim que o ator Jackson Costa vai comemorar os 30 anos de carreira. Sobre o palco.

No evento, que acontece nesta terça-feira. 18, às 20 horas, no Teatro Castro Alves, a arte é a grande estrela da noite. Isto desde o batismo da comemoração: Jackson Costa 30 Anos de Arte, Arte e Arte. A repetição não é à toa. "O artista precisa passear por diversas linguagens. Ainda mais no Brasil, para poder sobreviver", conta Jackson.

Ator e diretor, ele usa de poesia, música e teatro (como não podia deixar de ser) para contar sua própria trajetória. Para isso, tem ainda a preciosa ajuda de outros artistas, como o escritor Ruy Espinheira Filho, o ator Carlos Betão e os cantores Margareth Menezes e Luiz Caldas.

Outros parceiros do teatro também marcam presença, como o dramaturgo Marcelo Praddo e os atores Ricardo Bittencourt, Cyria Coentro e Maria Menezes, colegas de Jackson no grupo Los Catedráticos. "Isso é natural da arte, envolver todas as outras expressões. É um universo infinito para explorar", Jackson considera.

Não é pra menos: ele mesmo ingressou na arte por influência do ator Mário Gusmão, em Itabuna, sua cidade natal. "Já comecei na arte com alguém que tinha a cabeça conectada com diversas linguagens".

Futuro

Daqui pra frente, o plano de Jackson é se deixar levar, e no melhor dos sentidos. Pretende dirigir mais que atuar e escrever suas memórias, buscando, assim, inspirar outros artistas.

"É um movimento natural que está acontecendo e eu estou aceitando. De me conectar com o mundo, de novas possibilidades", afirma.

