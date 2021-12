Jackson Costa e Regina Dourado apresentam A Paixão de Cristo na Concha

O espetáculo “A Paixão de Cristo” será apresentado em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), durante o feriado da Semana Santa, de 22 a 25 abril, sempre às 18h30. Os ingressos serão trocados por um quilo de feijão ou arroz. Todo o alimento arrecadado com as apresentações será doado para o programa Fome Zero. As trocas devem ser realizadas na bilheteria do Teatro, no Campo Grande.

Dirigida por Paulo Dourado, a peça conta com 50 atores e figurantes no palco. O elenco é formado por Jackson Costa (no papel de Jesus Cristo), Regina Dourado (como Maria, a mãe de Jesus), Andrea Elia (Maria Madalena) e Marcelo Praddo, Luiz Pepeu, Urias Lima e Carlos Betão, dentre outros.

A expectativa dos organizadores do evento é que cerca de 20 mil pessoas assistam à montagem nos quatro dias de apresentação. No dia 21, quinta-feira, será realizado o Ensaio Aberto, às 18h30.





| Serviço |



“A Paixão de Cristo”

Quando: De 22 a 25 de abril, às 18h30 (de sexta à segunda-feira)

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: 01 kg de feijão ou arroz para o programa Fome Zero

adblock ativo