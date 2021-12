J. Velloso faz show gratuito no Pelourinho

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

O cantor J. Velloso apresentará esta sexta-feira, 03, o show J. Velloso e Os Cavaleiros de Jorge, que reúne música tradicional do Recôncavo Baiano com elementos do candomblé, da MPB e do pop brasileiro. O show é gratuito e será realizado no Pelourinho, no Largo Pedro Archanjo, a partir das 21h.





Canções como “Kirimurê” e “Foguete”, gravadas por Maria Bethânia, “Jorge Valente” e “Medo” estarão no repertório do artista santo-amarense. No palco, será acompanhado pelos músicos Dailha Mendes (percussão), Gustavo Caribé (baixo), Luciano Salvador Bahia (violão e teclado) e Alex Mesquita (guitarra).

O espetáculo integra a programação do Pelourinho Cultural, projeto da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

| Serviço |

J. Velloso

Quando: Sexta-feira, 03, às 21h

Onde: Pelourinho, no Largo Pedro Archanjo

Quanto: Entrada gratuita

