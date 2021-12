Ivete, Wesley Safadão e Léo Santana abrem micareta de Feira

Ivete Sangalo, Léo Santana e Wesley Safadão são as principais atrações da abertura da micareta de Feira de Santana, que acontece nesta quinta-feira, 23. A programação do mais antigo carnaval fora de época do Brasil segue até domingo, 26, reunindo cerca de 150 atrações.

A partir das 19h, o prefeito José Ronaldo de Carvalho entrega a chave da cidade ao rei momo Fred Abreu. Logo após, serão coroadas a rainha Carolina Silva, e as princesas Wagna Gomes e Aparecida Souza.

Pela primeira vez, o cantor Wesley Safadão puxa trio sem cordas para arrastar os foliões de Feira de Santana. Ivete anima seus fãs no bloco Cerveja e Cia, voltando a participar do evento após dois anos de ausência.

Participam ainda dos quatro dias de festa, Bell Marques, Harmonia do Samba, Cheiro de Amor, Daniela Mercury, Armandinho, Oito7Nove4 , É o Tchan, Igor Kannário, Raça Negra, Parangolé, Cláudia Leitte, Alinne Rosa e Neto LX, entre outras atrações.

