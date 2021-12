Ivete Sangalo vai cantar Michael Jackson em show de NY

Às vésperas do tão esperado show em Nova York, que acontece no Madison Square Garden neste sábado, 4, Ivete Sangalo diz que está "preparada". Com ingressos esgotados, o evento será dedicado a gravação do novo DVD da baiana, além de ser um marco na carreira internacional da artista.







De acordo com informações da Folha Online, Ivete declarou em entrevista coletiva à imprensa, que só agora viu a "oportunidade" de investir na carreira no exterior. "Não passo o meu tempo pensando 'vou dominar o mundo'. I'm here, great, let's have fun", brincou a cantora.







"Não sou essa mulher de ficar em casa, neurótica, pensando 'tenho que bombar'. Só vivo, man.", disse Ivete, contando que está tranquila para a grande noite.









