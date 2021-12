Ivete Sangalo pode cantar na final do "Ídolos"

Ivete Sangalo é sondada pela direção da Record para cantar na final do reality show “Ídolos”. Segundo informações de coluna publicada nesta segunda-feira, 30, no Uol, o acordo para a apresentação no programa ainda não foi fechado por conta de outros compromissos que a cantora baiana já possui.

Além de Ivete Sangalo, a Rede Record também tenta contratar Daniel para animar o último dia reality show apresentado por Rodrigo Faro e que tem como jurados Paula Lima, Marco Camargo e Luiz Calainho. A final será realizada no dia 23 de setembro na Via Funchal, em São Paulo.

Continuam na disputa pelo prêmio os candidatos Tom Black, de Salvador; Romero Ribeiro, de Cascavel (Ceará); Chay Sued, de Vitória (Espírito Santo); Nise Palhares, do Rio de Janeiro; e Israel Lucero, de Itajaí (Santa Catarina). Dois desses cinco candidatos disputarão a final e o vencedor terá garantido contrato com uma gravadora para lançar um álbum profissional.

O reality show da Record é uma versão brasileira do 'American Idol', formato da FremantleMedia, que produz o programa em parceria com a emissora brasileira.

