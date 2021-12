Ivete Sangalo participa de ensaio do Harmonia do Samba

Ivete Sangalo participou do ensaio do grupo Harmonia do Samba, “A Melhor Segunda-feira do Mundo”, no Wet'n Wild nesta segunda, 7. Ao lado do anfitrião Xandy, a cantora animou o público com “Comando”, música do Harmonia do Samba, além de “Desejo de Amar”, sua aposta para o Carnaval.

Ao subir no palco, a cantora prometeu:"Hoje eu vim quebrar até o chão, amo esse ensaio, amo essa banda, estou muito feliz".

