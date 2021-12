Ivete Sangalo leva foliões ao delírio no Carnaval de Juazeiro

Não haveria homenagem maior para a cantora Ivete Sangalo: sua terra natal, Juazeiro (a 500 km de Salvador), lhe deu de presente um Carnaval. Um dia depois do seu aniversário, a musa subiu no trio elétrico e foi para a Avenida Adolfo Viana, circuito oficial da folia, na apresentação mais esperada do Carnaval 2010.

Uma legião de foliões, entre jovens, adultos e a presença de muitas crianças, ocupou todos os espaços. As duas vias da pista e o canteiro central ficaram completamente lotados. Muitas pessoas também se aglomeravam nas ruas próximas, nas sacadas e janelas de prédios em camarotes improvisados ao longo do percurso.

Antes mesmo de começar a cantar, Ivete levou o público ao delírio com uma simples aparição nos trajes da festa: um vestido vermelho vivo com detalhes em preto e muito brilho, digno de uma estrela.

Anamara no trio – Para acompanhá-la, a musa levou a também juazeirense Anamara, ex-BBB, que retorna à cidade após cinco meses como uma celebridade depois que participou do reality show Big Brother Brasil. A ex-policial militar atraiu muito a atenção da multidão.

A noite ainda contou com outras grandes atrações como Luiz Caldas, Baianidade, Voa Voa, Café com Axé, Cristhian Marques e Banda Nanaê e o grupo Parangolé com o Bloco Perna-Longa na Rural, que completaram a festa.

E para quem não curte acompanhar os trios elétricos, pelo segundo ano consecutivo foi montado um palco alternativo na Rua da 28 de Setembro, no centro da cidade, onde se apresentaram Gerônimo, Nilton Freitas, Alan Cleber, João Sereno e Rhuka. O palco alternativo fica montado até o final do Carnaval, com apresentações programadas para até mais tarde que o circuito oficial.

