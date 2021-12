Ivete Sangalo leva 15 mil pessoas ao Madison Square Garden, em Nova York

Ivete Sangalo levou o clima do Carnaval de Salvador para o Madison Square Garden, em Nova York, na noite deste sábado, 4. A baiana cantou durante duas horas e meia para uma plateia com quase 15 mil pessoas. Nem o atraso de meia hora foi capaz de desanimar o público, que desde o lado de fora do ginásio já demostrava euforia. A apresentação estava marcada para às 21h (horário de Brasília).



O show de gravação do DVD “Multishow ao Vivo – Ivete Sangalo no Madison Square Garden” reuniu diferentes momentos, alguns deles emocionando a cantora pela grande receptividade do público. Ivete abriu o show cantando “Brasileiro”, vibrando com o refrão, “eu sou brasileiro...”.



Na lista das músicas, "Aceleraê" foi primeira a ser apresentada já esquentando a folia. Com "Desejo de Amar", Ivete apresentou uma nova performance em uma esteira elétrica instalada na passarela.





* Com informações do site oficial Ivete Sangalo

