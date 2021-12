Ivete Sangalo lança turnê, faz show e diz que se casou há dez dias

Antes do grande show que reuniu milhares de pessoas na tarde deste domingo, 27, numa área próxima ao Mercado Modelo e ao Elevador Lacerda, em comemoração aos 462 anos de fundação de Salvador, Ivete Sangalo apareceu usando uma grande aliança na mão esquerda. Na coletiva de imprensa na qual fez o lançamento oficial de sua turnê, “Ivete Sangalo no Madison Square Garden”, ela falou pela primeira vez do casamento com Daniel Cady — a união foi oficializada há dez dias.









