Ivete Sangalo lança canção do novo álbum

A cantora Ivete Sangalo divulgou o primeiro single do seu novo CD, Real Fantasia, a canção No Brilho Desse Olhar. A música já pode ser ouvida nas rádios e tem a produção musical de Alexandre Lins.

O 10º disco da carreira de Ivete será lançado em outubro e terá 12 canções.

Ouça um trecho da canção

<VIDEO ID=1275900/>

E confira a letra da música:

No Brilho Desse Olhar (Dan Kambaiah e Davi Salles)

Quem mandou você me olhar desse jeito?

Agora vai ter que cuidar desse amor

Não tem mais jeito

Isso é perfeito

Isso é perfeito

Toda vez que você vem faço festa

Eu conta as horas pra poder te tocar

Fico pensando

Se eu te mereço

Se eu te mereço

Lá fora a chuva cái

E nós dois aqui

A arder de amor

A arder de amor

O tempo pára quando a gente ama

Quero ver

No brilho desse olhar

O gosto do prazer

Amar é mesmo assim

Não vai mudar

Só você

Que me faz sonhar

Que me faz viver

Pra sempre vou te amar

