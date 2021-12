Ivete Sangalo investe em animação 3D para o cinema

Nesta semana, "Avatar", fenômeno 3D em cartaz nos cinemas, tornou-se o segundo filme de maior bilheteria de todos os tempos, com mais de US$ 1 bilhão arrecadados, de acordo com a revista The Hollywood Reporter. A onda de repercussões da nova tecnologia girou o mundo e já ecoou por aqui, mais especificamente na Bahia de Ivete Sangalo. O grupo Caco de Telha Entretenimento assina um longa de animação 3D, previsto para chegar aos cinemas daqui a três anos.

Em um escritório em Salvador, mais de 100 pessoas se debruçam em computadores para montar um longa-metragem brasileiro, que será protagonizado pelo avatar da cantora: Ivete Stellar. "Hoje quando se pensa em cinema, animação 3D é o assunto do momento. Estamos fazendo a versão 100% brasileira, igualzinha, para assistir com aqueles óculos coloridos, e com distribuição internacional", diz o diretor Renato Barreto. Por enquanto, porém, a fase é de captação de recursos. Um trailer inicial foi elaborado no ano passado para possíveis colaboradores, e a mocinha já ganhou as feições da cantora: "Teremos mais qualidade quando o longa sair", antecipa-se Barreto.

Mesmo assim, algumas "baianidades" devem pincelar o longa, como a "nave-trio" da heroína, que a fará planar sobre cenários turísticos da Bahia e de outras regiões do Brasil. Os vilões também tiveram inspiração caseira: "Vieram das carrancas que espantam maus espíritos", diz Motta. Para embalar a salvação da humanidade, o axé de Ivete Sangalo deve ganhar reforço de artistas, que vão ganhar dublagens.



Assista ao teaser da animação 'Ivete Stellar e a Pedra da Luz':





adblock ativo