Ivete Sangalo grava DVD em Trancoso com teatro lotado

Um dos pontos turísticos mais famosos da Bahia foi o escolhido pela cantora Ivete Sangalo para gravar o seu primeiro DVD acústico. Em Trancoso, e com muita pompa, a artista completa 22 anos de carreira com a vontade de conquistar outros territórios musicais.

O primeiro dia de gravação do novo produto musical da artista aconteceu nesta sexta-feira, 8, no Teatro L'occitane. Subindo ao palco num vestido branco e cabelos claros, ela cantou a música Cadê Você e logo emendou: "é o meu primeiro DVD acústico, que não tem nada de silencioso. É para bater no coração".

Os fãs de Ivete vieram de todos os lugares do Brasil para preencher as mil poltronas do espaço. Cidades como Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, por exemplo, estavam ali representados por um público que podia bancar passagem e estadia num dos destinos mais caros do estado.

Troca musical

Os convidados da noite foram Luan Santanta, o cantor Vitin, da banda Onze:20 e Hélio Bentes, vocalista da banda Ponto de Equilíbrio. No repertório, a cantora incluiu novas versões de antigos sucessos, como Bug Bug Bye Bye, A Lua Que Eu Te Dei e Não Precisa Mudar.

A cantora apresentou sete músicas inéditas e, durante a canção "Vale Mais", Ivete desceu para cantar ao lado do público. Com 13 câmeras, além de drones, capturando as imagens, o DVD deve chegar às lojas no final de agosto, segundo Fábio Almeida, empresário da cantora.

Confortável no palco, as interrupções ficaram menos cansativas com as trocas com a plateia. Emocionada, ela declarou:

"Amar e sentir emoções não cabe a experiência. Até dentro da música as emoções não são determinadas previamente. Esse sentimento me movimenta. Para quê explicar? Sentir a melhor parte de tudo", em meio ao suor e a felicidade estampada no seu rosto.

