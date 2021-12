Ivete Sangalo ganha prêmio de`Twitter do ano´

A cantora baiana Ivete Sangalo faturou o prêmio de 'Twitter do ano'. Ela levou para casa o "Mashable´s Open Web Awards" graças ao sucesso do seu perfil no microblog, que atualmente conta com mais de 500 mil seguidores.

Ivete ganhou o Mashable em três categorias. Além de 'Twitter do Ano', a baiana também garantiu o prêmio como "Melhor Celebridade para Seguir" e Melhor Artista Musical para Seguir".

Graças a campanha em seu perfil, Ivete é a única celebridade brasileira na lista dos vencedores, entre eles, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.





