Ivete Sangalo fecha parceria com marca de lingeries

Ivete Sangalo se rendeu à lingerie. A cantora acaba de fechar com a marca Triumph uma parceria para lançamento de uma coleção de peças íntimas com seu nome. O anúncio do acordo será feito na próxima quarta-feira, 22, em Salvador.

Embora a imprensa já tenha sido convocada para a coletiva, a assessoria da marca ainda faz segredo sobre o local onde o encontro da cantora com os jornalistas acontecerá. Certo mesmo é que a cantora, cuidadosa que é com seu nome, participou de todo o processo de desenvolvimento da coleção.

