Ivete Sangalo faz show gratuito para comemorar aniversário de Salvador

Ivete Sangalo fará a abertura da turnê do show que fez no Madison Square Garden em Salvador em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 29. A apresentação é gratuita e ocorrerá em frente ao Mercado Modelo, na Cidade Baixa, no dia 27 de março, um domingo, dois dias antes do aniversário, a partir das 17 horas.

"Estou retribuindo o carinho que as pessoas em Salvador têm comigo. É uma felicidade poder realizar a abertura da turnê nacional em Salvador, na minha terra, a Bahia. Há uma grande apelo visual neste show, com bastante pirotecnia. Então, está tudo bem organizado", comentou a cantora durante encontro com o prefeito João Henrique, no Palácio Thomé de Souza, para falar sobre a infraestrutura do evento.

| Serviço |

Show de Ivete Sangalo

Quando: 27 de março, domingo, às 17 horas

Onde: Cidade Baixa, em frente ao Mercado Modelo

Quanto: entrada gratuita

