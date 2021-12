Ivete Sangalo faz show gratuito, domingo, para comemorar os 462 anos de Salvador

Nem a chuva deve impedir que 150 mil pessoas assistam ao show Ivete Sangalo no Madison Square Garden, que encheu os olhos dos americanos no templo mundial do show business e agora será dado de presente aos soteropolitanos em comemoração aos 462 anos de Salvador.



O show, gratuito, acontecerá domingo, às 17 horas, na Praça Cairu, no Comércio, entre o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, e será uma adaptação daquele que foi realizado em Nova York, com direito ao mesmo repertório de 21 músicas e aos momentos mais marcantes, a exemplo do voo de balões e de Ivete tocando piano.

A apresentação tem a parceria da Prefeitura de Salvador, que se responsabilizou por oferecer toda infra-estrutura pública necessária para garantir o sucesso do evento.



Entre as providências adotadas estão a instalação de tapumes nos casarões históricos, reforço na iluminação e a montagem de dois módulos de atendimento, onde atuarão 28 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Também irá disponibilizar linhas especiais de ônibus e modificar o tráfego na região do evento. A Polícia Militar estará com um efetivo de 700 homens.



Para Ivete Sangalo, esta será mais uma oportunidade de Salvador tornar-se referência em eventos públicos. ¿Quando a gente faz uma festa deste porte, com tudo para dar certo, abre precedente para que outros eventos públicos aconteçam e que as pessoas compareçam sem medo¿, observou a cantora. ¿Quero ver pai, filho e avó ¿ que diz que os netos nunca a levam para um show de Ivete ¿ indo para o evento¿, brincou.



A superprodução, que terá como convidados especiais o cantor argentino Diego Torres e o brasileiro Seu Jorge, será o show de estreia da nova turnê, que percorrerá 25 cidades brasileiras, além de outros países, como Portugal. De acordo com a assessoria de imprensa da Caco de Telha (produtora de Ivete), será a primeira vez que um artista brasileiro sai com um show completo para uma turnê, levando palco, som, iluminação e painéis de led. ¿Este é um investimento de carreira. Uma estrutura inédita e especialmente montada para a turnê¿, disse a cantora.



O show Ivete Sangalo no Madison Square Garden, que teve os ingressos esgotados em Nova York cerca de dois meses antes de acontecer, virou o quarto DVD da cantora e já vendeu 500 mil cópias.



| Serviço |

Ivete sangalo no Madison Square Garden

Quando: Domingo, a partir das 17h

Onde: Praça cairu, Comércio

Quanto: entrada gratuita

