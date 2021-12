Ivete Sangalo fala da crise e início da turnê

A cantora Ivete Sangalo concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 27, na sede da VEVO Brasil, em São Paulo, para lançar o seu DVD Acústico em Trancoso. Na ocasião, com o bom humor de sempre, ela falou do novo trabalho, da turnê que vai iniciar em agosto e do permanente prazer em cantar e compor, além do atual momento da sua carreira.

"Esse DVD veio de uma necessidade de sonoridade, de introduzir instrumentos, como sanfona, cavaquinho, entre outros, pois ainda não havia feito um trabalho assim. Ou seja, é mais sonoridade do que comportamento. Foi uma experiência deliciosa, é um acústico de Ivete", afirmou.

A escolha das composições, segundo ela, foi feita a partir da audição de novos compositores e da sua criação própria ao lado de parceiros. "Tem, por exemplo, Mais e Mais, música de trabalho que é minha e de Duani, um multi-instrumentista que participou do projeto de Tim Maia. Criei uma relação muito boa com Criolo, Ganjaman e Duani, trocamos telefones. Então escrevi a letra e passei para ele. As minhas músicas são criadas em momentos diversos", contou a cantora.

A equipe de produção de Ivete Sangalo, capitaneada pelo seu empresário, Fábio Almeida, foi em busca de um lugar e encontrou Trancoso, charmoso distrito de Porto Seguro, no litoral sul da Bahia.

Na estrada

Para os shows do DVD, Ivete Sangalo disse que pretende misturar o repertório da obra com outras canções de diferentes fases da sua trajetória, como o hit Sorte Grande. "Na estrada, essas músicas serão traduzidas para os elementos acústicos". Na coletiva, ela aproveitou para brincar com a ideia de um trio elétrico acústico: "Vou meter violão e bandolim em tudo".

No atual contexto de crise econômica no Brasil, a cantora, que entra em turnê com o espetáculo do DVD no dia 13 de agosto, em Vitória (Espirito Santo ), afirmou que, acima de tudo, é necessário ter criatividade para "pensar como se leva as pessoas às apresentações".

"A crise é uma realidade para todo brasileiro. E dentro disso é que se encontram essas saídas. Hoje a prioridade do brasileiro não é o entretenimento. Então não podemos fazer só quando é vantajoso para nós. Mas não faço mais shows por conta disso. Quando tive filho já reduzi o volume de trabalho. Não é mais como na Banda EVA" diz.

