Ivete Sangalo exibe boa forma e elegância no Criança Esperança

Ivete Sangalo exibiu uma ótima forma na apresentação do "Criança Esperança", neste sábado, 14. Com um vestidinho curto, porém muito charmoso, a cantora cantou ao lado de Gilberto Gil e foi umas das atrações mais esperadas da noite. Quando Ivete subiu ao palco, fãs da baiana gritaram "Ivete eu te amo". Juntos, ela e Gil cantaram a canção "Andar com Fé".



Nos bastidores do evento da Globo, segundo informações do site Ego, Ivete justificou a silhueta enxuta dizendo que está fazendo a "dieta do Madison". A brincadeira faz referência ao show de gravação do seu próximo DVD que ela fará no Madison Square Garden, em Nova York: "Estou há um ano me dedicando a este projeto. Fui perdendo peso naturalmente", contou.



A cantora também falou que não se importou com a sua fase "gordinha". "Não liguei para o que falavam porque sabia que era o momento de ter calma, o momento de me dedicar ao meu filho. Com muita calma já voltei ao meu corpo", declarou a mãe de Marcelo, que já está com 10 meses.





