Ivete Sangalo estreia turnê do Madison Square Garden em Salvador

A cantora Ivete Sangalo estreou, neste domingo, 27, a turnê "Ivete Sangalo no Madison Square Garden" em Salvador. O show foi também uma homenagem à capital baiana, que completa 462 anos na próxima terça-feira, 29.





Ivete subiu ao palco localizado em frente ao Mercado Modelo, no Comércio, por volta de 18h20 e começou o megashow com as músicas "Brasileiro" e "Aceleraê". "Salvador, parabéns!", exclamou a cantora, que trajou o mesmo figurino do show gravado nos Estados Unidos.



A cantora também seguiu o mesmo repertório do Madison, interrompendo a ordem das músicas para o pout pourri de pagode já conhecido pelos baianos. "Liga da Justiça", do LevaNóiz, e "Chupeta", do Psirico foram algumas das músicas cantadas por Ivete.



O show ainda teve participações de Seu Jorge, que cantou "Pensando em Nós Dois" com a cantora, e do argentino Diego Torres, com quem Ivete cantou "Ahora Ya Sé (Agora Já Sei)".



Com duas horas de show, depois de sair do palco flutuando em balões igual so show do Madison, Ivete voltou. "Agora eu vou descer a madeira!", anunciou a cantora antes de entoar, descalça e de cabelos soltos, hits que não fazem parte do DVD , como "Tá Vendo Aquela Lua", do Exaltasamba, e "Chorando Se Foi", da Kaoma.

Chuva - A chuva que atingiu Salvador na madrugada deste domingo deu uma trégua nesta tarde. Um pouco antes do início do show chegou a chuviscar, mas nada que atrapalhasse nem desanimasse o público, que lotou o Comércio. Quem não conseguiu chegar à frente do palco ainda pôde acompanhar o show em cinco telões de LED espalhados pela Avenida Contorno.



De acordo com a organização do evento, o megashow reuniu cerca de 100 mil pessoas.



* com informações de Gabriel Serravalle, do A TARDE

