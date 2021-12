Ivete Sangalo: "Estou casada oficialmente, graças a Deus"

Prestes a gravar seu novo DVD e dar um salto na carreira internacional, Ivete Sangalo, de 38 anos, conta o que mudou nos últimos meses. Em entrevista à revista "Contigo!", que chega às bancas nesta quarta-feira, 1º, a cantora baiana diz que está calma, em boa forma e casada.



Para o show no Madison Square Garden, em Nova York, no dia 4 de setembro, Ivete perdeu os 25 quilos que ganhou durante a gravidez e investiu em figurinos exclusivos, feitos com a dupla anglo-brasileira Basso & Brooke (que já trabalhou com Kate Perry, Rihanna, entre outras). No repertório, a cantora está com seis músicas inéditas em parceria com músicos estrangeiros, entre eles a canadense Nelly Furtado, que já tem presença confirmada no evento. A baiana também canta com Juanes, James Morrison, a dupla Wisin & Yandel, Diego Torres e o brasileiro Seu Jorge. Os cerca de 20 mil ingressos para o show já estão esgotados.



"Não vai ter voo, nada estratosférico, mas nosso objetivo é impactar. Tenho seis músicas inéditas, canto em inglês, espanhol, escolhi um figurino que ninguém nunca viu parecido e estou muito feliz com minha voz, com minha energia. Então vou estar linda, belíssima. Que venha o Madison!", avisou a cantora.





adblock ativo