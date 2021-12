Ivete Sangalo envia mantimentos para comunidade atingida por chuva no Rio

Ivete Sangalo é mais uma personalidade que se sensibiliza com a situação da comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, que foi atingida por fortes chuvas no início do ano. Diversas famílias perderam suas casas com a tempestade e precisam de ajuda.

Na quinta-feira, 7, o ator Jonathan Azevedo, que mora ao lado de uma área onde houve um deslizamento, publicou "stories" em seu Instagram mostrando como ficou o local.

Jonathan, que vive na região do Vidigal, se mostrou impressionado: "Se liga numa parada... Minha casa é ali... Olha onde foi o deslizamento... Nem (a) 100 metros da minha casa. Tô muito de cara com isso. Olha isso tudo aqui, c***, pertinho da minha casa".

