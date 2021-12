Ivete Sangalo é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo Forbes

A Forbes divulgou no sábado, 25, em seu site a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. O ranking, que foi publicado originalmente na edição de fevereiro da revista, traz personalidades como a cantora Ivete Sangalo, a influenciadora digital Camila Coelho, as atletas Marta e Maya Gabeira.

A seleção também traz o nome de Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e reúne diversas executivas.

