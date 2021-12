Ivete Sangalo e Shakira farão turnê pelo Brasil, diz coluna

Ivete Sangalo fará shows com Shakira pelo Brasil em 2011. De acordo com as informação da coluna 'Direto da Fonte', do jornal O Estado de S. Paulo, a musa baiana teria batido o martelo da negociação durante sua temporada nos Estados Unidos, onde fará show no Madison Square Garden, em Nova York, neste sábado, 4.







Durante a produção para o show no Madison, Ivete chegou a cogitar a participação da colombiana na gravação de seu DVD, mas, por conta de outros compromissos, Shakira teve que recusar o convite.











