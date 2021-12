Ivete Sangalo e Luís Miranda apresentam o 20º Troféu Dodô & Osmar

A cerimônia do Trofeu Dodô & Osmar será realizada no dia 6 de abril, às 20 horas, no Teatro Castro Alves, e terá como apresentadores a cantora Ivete Sangalo e o ator baiano Luís Miranda. O evento, que completa 20 anos em 2011 e homenageia Moraes Moreira, é a premiação que reconhece e revela o trabalho de artistas, músicos e profissionais de maior destaque da festa.

