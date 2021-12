Ivete Sangalo e Fábio Jr. são confirmados no Réveillon de Salvador

O Festival Virada Salvador 2019 terá duas atrações de peso no dia 31: o cantor Fábio Jr. e a cantora Ivete Sangalo, que fará novamente a contagem regressiva junto com o público. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 10, pela prefeitura.

De acordo com o prefeito ACM Neto, a grade do Réveillon na capital baiana já está fechada e que será, mais uma vez, um grande evento para soteropolitanos e turistas. “Nos últimos anos, conseguimos 100% de ocupação na hotelaria, além da geração de emprego e renda com o evento.

Serão cinco dias de festa na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio”, ressaltou o prefeito. A grade completa ainda será anunciada à imprensa.

