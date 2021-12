Ivete Sangalo é diagnosticada com meningite

A cantora Ivete Sangalo, que foi internada na manhã de domingo, 4, no Hospital Aliança, em Salvador, teve o diagnóstico de meningite confirmado pela diretoria médica da unidade hospitalar.

Na manhã desta segunda-feira, 5, um boletim médico informou que Ivete tem uma meningite benigna e que está "afastado diagnóstico de meningite meningocócica tipo C" – forma mais grave da doença.

Ainda segundo o hospital, Ivete está lúcida e sendo medicada. Os médicos que acompanham a cantora realizam agora exames laboratoriais mais específicos para definir o tempo de tratamento.

Benigna - A infectologista Tereza Valois, especialista ouvida pela reportagem de A TARDE, explica que a forma da doença que afeta Ivete é a menos agressiva, não deixando sequelas.

“Ainda é cedo para especificar mais detalhes antes de exames mais elaborados, mas, de acordo com o boletim médico expedido, Ivete tem uma meningite não bacteriana e que não pode ser transmitida pelas vias respiratórias".

A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas mais comuns da doença, e que se manifestam tanto na bacteriana quanto na viral, são rigidez na nuca, vômitos e dores de cabeça intensas.





Famosos se manifestam - Depois de confirmado que a cantora Ivete Sangalo está com meningite, vários fãs fizeram questão de comentar o assunto no Twitter, levando o nome de Ivete ao ranking dos assunto mais comentados do microblog.

Famosos também se manifestaram, como a cantora Alinne Rosa. A vocalista da banda Cheio de Amor solicitou: "Quero pedir a todos os meus fãs e amigos que façam uma corrente de oração por Ivetinha! @ivetesangalo Que ela volte cheia de saúde logo!".

Flora Gil, esposa do cantor Gilberto Gil, também falou sobre o assunto: "Falei com minha amiga Cyntia Sangalo. @ivetesangalo está bem, sendo bem cuidada, e logo mais volta pra ativa de novo!".

O mesmo desejo de que Ivete se recupere o quanto antes foi expressado pela banda Jammil. "Todo nosso carinho hoje vai pra amiga @ivetesangalo. Que você fique boa logo pra voltar a fazer o povo inteiro balançar, Ivetinha. Beijos!", escreveu no twitter.

Shows - Por conta da doença, parte da agenda da artista foi cancelada. As apresentações em Recife, que seria realizada nesta quarta, 7, e em São Bernardo dos Campos, prevista para o sábado, 10, serão remarcadas, embora a assessoria da cantora não tenha confirmado uma nova data.

Ivete ainda não tem previsão de alta do Hospital Aliança, onde está internada.





