Ivete Sangalo e Daniel Cady vão oficializar união

Ivete Sangalo vai oficializar a relação com o nutricionista e pai do seu filho Marcelo, de 1 ano e oito meses, Daniel Cady. Os dois estão juntos desde 2008. O registro da solicitação foi publicado no Diário Oficial, nesta quarta-feira, 23.

Os documentos já foram entregues ao cartório. A data da união civil entre a cantora e o nutricionista será anunciada em breve, segundo a assessoria de imprensa de Ivete. isso porque a documentação deve levar 15 dias para ficar pronta.

