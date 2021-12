Será lançado nesta sexta-feira, 10, o EP digital "Viva Tim Maia", que reúne três canções do disco homônimo gravado por Ivete Sangalo e Criolo em estúdio. As músicas presentes no trabalho são: "Lábios de Mel" (Ivete e Criolo), "Não Quero Dinheiro" (Ivete) e "Coroné Antonio Bento" (Criolo).

O álbum completo será lançado no dia 7 de agosto nas lojas, e nos serviços de streaming iTunes e Google Play. Sob direção musical de Daniel Ganjaman, a dupla registrou em estúdio 12 canções, entre elas os hits , "Um dia de Domingo", "Primavera (Vai chuva)", "Você e eu, Eu e você", "Azul da cor do Mar", "Réu confesso", e o pout-pourri "Sossego / Do Leme ao Pontal", entre outras canções.

A dupla fez show em todo o Brasil com o projeto Viva Tim Maia. Em Salvador, o show foi cancelado por conta das chuvas e uma nova data ainda não foi agendada.

Ivete Sangalo e Criolo lançam EP digital Viva Tim Maia

