Ivete Sangalo e Aviões do Forró são as atrações do Arraiá do Cerveja & Cia

O Arraiá do Cerveja & Cia, realizado na cidade de Santo Antônio de Jesus, localizada a 120 quilômetros de Salvador, será animado por shows de Ivete Sangalo e da banda Aviões do Forró. A festa de camisa será realizada no dia 23 de junho e deve reunir, segundo os organizadores do evento, cerca de 15 mil pessoas.

Os ingressos custam de R$ 120 a R$ 250 e começam a vendidos a partir desta quarta feira, 27, nas lojas Axé Mix (shopping Iguatemi) e nos balcões da Ticketimix. A organização do evento vai criar, em breve, uma loja exclusiva do evento no shopping Iguatemi.

| Serviço |

Arraiá do Cerveja & Cia

Quando: 23 de Junho

Onde: Santo Antônio de Jesus

Quanto: R$ 120 (pista com serviço open bar incluindo cerveja, refrigerante e água) e R$ 250 (camarote com serviço open bar incluindo whisky 8 anos, vodcka, cerveja, refrigerante, água e buffet)

