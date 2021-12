Ivete Sangalo diz que apresentação no Madison é uma conquista

Ivete Sangalo está em meio aos últimos preparativos para o grande show do dia 4 de setembro, que acrescentará um feito histórico ao seu currículo: o de primeira artista brasileira a se apresentar no lendário Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. “Para mim é, sem dúvida, uma grande conquista, como artista e como brasileira”, diz. “Acredito que, por ser a maior arena do mundo, inicio uma jornada de mil possibilidades para outros artistas da minha terra. Estou muito orgulhosa”.



A casa de espetáculos, uma das mais famosas do mundo, já serviu de palco para grandes nomes da música como Elvis Presley, Michael Jackson e Bob Dylan, entre outros.

“Escolhi esses artistas por gostar do trabalho de cada um e querer dividir com eles esse momento especial”, conta Ivete, que traz também alguns nomes de peso na produção do evento: o cenógrafo Bruce Rodgers, responsável pelo palcodas Olimpíadas de Atlanta, o diretor Nick Wickmann, que já trabalhou com a diva Beyoncé, e o famoso chapeleiro britânico Stephen Jones, que desenhou modelos para Madonna e Mick Jagger.

adblock ativo