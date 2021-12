Ivete Sangalo divulga banda de ex-assessor em blog

A cantora Ivete Sangalo deixou um recado para seu ex-assessor de imprensa, Eduardo Scott, em seu blog oficial. Nesta terça-feira, 22, Ivete fez um post dedicado à reestreia da banda de rock Camisa de Vênus, da qual Scott é o novo vocalista.

"Scott foi meu assessor de imprensa por muitos anos. Me lembro de quanto ele se amarrava em rock e vivia me contando as suas histórias frente às bandas do gênero. Agora ele foi convidado a fazer parte de uma das maiores bandas de rock do Brasil, vinda da Bahia. Scott meu blodi, vai com tudo e boa sorte. Veveta", escreveu a cantora desejando sorte ao ex-assessor.

Ivete aproveitou o espaço para também fazer divulgação do grupo. "A estreia será dia 29 de janeiro, em Salvador, no Cais Dourado. A turnê começa na Bahia e depois segue para outras grandes capitais do país", disse Ivete no blog.





