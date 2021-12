Ivete Sangalo batiza o filho em igreja na Barra

A cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady batizaram o filho, Marcelo Sangalo, neste domingo, 16, na Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador. O bebê de sete meses teve como padrinhos Lívia Cady, irmã de Daniel, e Dito Espinheira, secretário pessoal e amigo de longa data da baiana.



Apenas familiares e amigos participaram da cerimônia religiosa, que foi realizada a portas fechadas e durou cerca de 15 minutos. Após o batizado, uma festinha foi organizada nos fundos da igreja para homenagear Marcelo, que nasceu no dia 2 de outubro do ano passado.

Celebridades - Em Salvador devido ao Monange Dream Fashion Tour, a apresentadora Xuxa Meneghel foi uma das celebridades que prestigiaram o batizado. O tumulto causado pela chegada da Rainha dos Baixinhos distraiu os fotógrafos e ajudou Ivete a entrar pelos fundos do templo sem ser notada. Desde o nascimento do seu primogênito, a cantora tem evitado ao máximo expor Marcelo.



Por conta de compromissos profissionais, Xuxa não pôde ficar para a comemoração, saindo da Igreja de Santo Antônio pouco depois das 15h, para pegar o voo de volta para o Rio de Janeiro. Outra famosa presente no batizado foi a cantora Preta Gil, que chegou atrasada para a cerimônia religiosa.

adblock ativo