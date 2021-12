Ivete Sangalo apresenta show acústico na Concha

Ivete Sangalo vai trazer a Salvador o show do DVD acústico gravado em Trancoso. A cantora vai se apresentar sábado, 28 de janeiro, às 19h, na Concha Acústica do TCA. Os ingressos começam a ser vendidos a partir de quinta-feira, 15, na bilheteria do TCA, SACS dos Shoppings Barra e Bela Vista e pela internet, através do www.ingressorapido.com.br. Os bilhetes variam entre R$40 (meia-entrada) e R$80.

O repertório revive a veia autoral e as baladas. No setlist do show, músicas inéditas e autorais se unem às releituras, formando um repertório misto e rico em sonoridades.

Na lista das novas canções gravadas no DVD, “O Doce” - aposta da cantora para o Verão já tocando nas rádios - “Seus Planos”, “Mais e Mais”, “Zero a Dez” e “O Farol” marcam presença no repertório deste show. Canções consagradas no repertório da artista, famosas por animarem o Carnaval, micaretas e festivais no Brasil e fora do país, também entram na seleção.

