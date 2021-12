Ivete Sangalo aparece para os fãs pela primeira vez desde nascimento de Marcelo

A cantora Ivete Sangalo fez sua primeira aparição para os fãs, por volta das 12h15 deste domingo, 4, desde o nascimento do seu primeiro filho, Marcelo. Sorridente, a cantora acenou da janela de seu quarto e soltou beijos para os cerca de 20 admiradores que fazem vigília em frente à maternidade Santamaria, do Hospital Português. Por volta da hora do almoço, Xuxa chegou ao hospital e também apareceu ao lado da amiga. Outros que fizeram visitas também foram os baianos Carla Perez, ex-dançarina do grupo É o Tchan e apresentadora de televisão, e Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba. No sabado, a cantora baiana recebeu a visita da jornalista Glória Maria.

Os fãs foram ao delírio com a aparição da cantora e retribuíram o carinho cantando a música "Agora eu já sei". Alguns estão no local desde sexta, 2, quando nasceu o primeiro filho da artista. Representantes de dois fãs-clubes, "Nação Ivete" e "Ivete nos une", permanecem na frente do hospital, além de admiradores da artista que não pertencem a nenhum grupo, como Ravena Campos, 21 anos, e Taís dos Santos, 12 anos, que saíram de Simões Filho para tentar vê-la. As jovens levaram cartazes dizendo que Ivete é a mãe mais linda do mundo e falando do amor delas por ela.

A nova mamãe de Salvador deve receber alta nesta segunda-feira, 5, pela manhã. O pequeno Marcelo completa 48 horas de vida por volta de 21h deste domingo, período estabelecido para liberação da Maternidade Santamaria, do Hospital Português. Mas, de acordo com a assessoria da unidade de saúde, a rotina do hospital é dar alta aos pacientes durante a manhã, adiando a saída de mãe e filho.



Marcelo nasceu por volta de 21h da última sexta, 2, com 50 centímetros e 3,6 quilos.



*Colaborou Rita Conrado | A TARDE

