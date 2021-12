Ivete Sangalo abre Rock in Rio Lisboa

Ivete Sangalo abriu na sexta-feira, 21, a 4ª edição do Rock in Rio Lisboa. O primeiro dia do festival - repartido em dois fins-de-semana - motivou milhares de pessoas a fazerem longas filas em frente ao lugar dos shows e a polícia portuguesa recomendou o uso do transporte público.







Ivete colocou todo mundo para dançar e levou muitos dos brasileiros que vivem em Portugal ao show. Ela também rivalizou no decote e nas fendas com as dançarinas que estavam junto no palco.







Na apresentação, a baiana cantou hits como "Na Base do Beijo", "A Galera" e "Agora eu Já Sei". Segundo informações do site da revista Quem, Ivete aproveitou para brincar sobre sua forma física, já que ainda não perdeu todos os quilinhos que ganhou na gravidez: "Gostosa eu não estou, mas eu estou feliz pra caramba", brincou ela, que recentemente batizou o filho Marcelo, de 7 meses.







Ainda segundo o site, antes de deixar o palco, Ivete declarou que gostaria que o festival voltasse a acontecer o Brasil. "O Rock in Rio precisa voltar para o Brasil, e eu estarei lá", prometeu. A cantora participou de todas as quatro edições do festival em Portugal.









