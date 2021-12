Ivete repassa trajetória de hits em novo DVD

Por mais que tenha passado dos 40, Ivete Sangalo mantém o ar de moleca que gosta de aprontar. Desta vez, para comemorar a carreira de duas décadas, a cantora baiana se preparou para aprontar em proporção ainda não experimentada.

O Multishow ao Vivo - Ivete Sangalo 20 anos, que chega às lojas nesta terça-feira, 6, em três formatos (CD, DVD simples e DVD duplo), mostra a superprodução que envolveu o primeiro show da Itaipava Arena Fonte Nova, em dezembro. De quebra, o trabalho ainda avisa que a artista tem fôlego para mais uns 20 carnavais.

"O público que assistir ao DVD vai estar contemplando o que foi o show de fato, pelo repertório, pela estética toda. Talvez eu nunca tenha visto na minha vida nada daquele tamanho (o palco)", disse a cantora em entrevista exclusiva em São Paulo, na semana passada.

"Foi um negócio, a gente queria mesmo brindar. Eu estava ali comemorando 20 anos de carreira, queria fazer".

E fez. Em pouco mais de duas horas (tempo da versão dupla), o DVD revisita a carreira da cantora com destaque para o axé, ritmo que a projetou ainda na banda Eva. Da aposta do último Carnaval, Tempo de Alegria, ela passa por hits como Empurra, Empurra, Arerê e Festa.

Não há como negar que é a música carnavalesca que sustenta a trajetória bem-sucedida de Ivete e os álbuns que reproduzem este clima foram os que deram mais certo.

O Multishow ao Vivo - Ivete Sangalo no Maracanã, de 2007, por exemplo, vendeu mais de 1,2 milhão de cópias, sendo o DVD mais vendido pela Universal Music no mundo naquele ano.

Sucessos e pot pourris

O fôlego do DVD está nos grandes sucessos e pot pourris, que colocam o público de quase 40 mil pessoas para pular e retribuir em grande proporção a energia passada pela artista.

As câmeras exploram bem os momentos de interação entre cantora e fãs da pista (gramado do estádio), assim como a capacidade dramática de Ivete.

Ela também se mostra uma boa anfitriã nas interações com os convidados. Com Bell Marques canta Pra Você, um axé "à lá Chiclete com Banana", composta por Ivete especialmente para a ocasião.

Com Alexandre Carlo (do Natiruts), Ivete apresenta uma versão cheia de suingue baiano para Could You Be Loved, de Bob Marley. Com o sambista Alexandre Pires ela canta a inédita Me Engana Que Eu Gosto. Já o dueto com Saulo na faixa Cruising Together (de Smokey Robinson) é singelo e romântico.

A percussão é destaque na participação do grupo britânico Stomp (No Meio do Povão) e dos baianos do Olodum, que levam a batida do samba-reggae ao pot pourri de Faraó, Divindade do Egito, Ladeira do Pelô e Doce Obsessão.

Apesar de o DVD ser essencialmente carnavalesco, Ivete Sangalo segura as pontas nas baladas que flertam com a música romântica e o reggae e nas quatro inéditas ainda desconhecidas do público.

O conceito de stage scenary, em que cenário e palco se unem em uma coisa só, também funciona muito bem no vídeo e dá a real dimensão do palco e dos 1.200 m² de led explorados pela produção com grafismos e fotografias.

Turnê

Ivete Sangalo entra em turnê no segundo semestre. Em algumas cidades, onde a estrutura permitir, a cantora vai levar o show comemorativo dos 20 anos de carreira em um formato que mistura palco e trio elétrico. "O show do DVD será levado com a mesma concepção, dentro de uma dimensão diferente, porque encontrar espaço pra caber aquela tela toda é tecnicamente impossível. Vamos fazer dois shows em um só. Começa no palco e termina no trio, andando", conta.

adblock ativo