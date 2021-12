Ivete nega que tenha se irritado com humorista em Portugal

Ivete Sangalo desmentiu os boatos de que teria se irritado com uma dupla de humoristas nos bastidores do Rock in Rio Lisboa, em Portugal. A baiana usou seu perfil no Twitter neste domingo, 23, para esclarecer os falsos rumores. Ela declarou que não houve briga, nem descontentamento, e que sua resposta também era uma brincadeira.

"Gente, acabo de ler que me irritei com um jornalista português. Fiquei de cara agora. Os dois meninos que fizeram a brincadeira são brasileiros e trabalham para Record de Portugal. Ele veio com a brincadeira e eu, como faço sempre, não perdi a piada e mandei bala na resposta, mas logo depois demos muitas risadas", escreveu Ivete no microblog.

De acordo com a coluna 'Retratos da Vida', do jornal Extra Online, os comediantes teriam convidado a cantora para participar de um filme erótico chamado "As cangaceiras eróticas", que eles estariam produzindo. Como resposta Ivete teria dito: "Ah tá, o filme que a sua mãe vai protagonizar?".

Ivete se apresentou no Rock in Rio pela quarta vez, na sexta-feira, 21. No mesmo dia, Shakira e John Mayer subiram ao palco.

adblock ativo