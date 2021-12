Ivete, Luan, Daniela e O Rappa são atrações do Revéillon

A cantora Ivete Sangalo não será a única grande atração do Revéillon 2016 de Salvador. Luan Santana e a banda O Rappa são nomes certos para fazer parte da programação dos cinco dias de festa, que acontecerá entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Praça Cayru, na Cidade Baixa, no Comércio.

Os nomes das novas atrações ainda não estão oficialmente confirmadas pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), mas a LS Music, que administra a carreira do sertanejo, revelou que a negociação existe e que há a expectativa para Luan Santana participar da festa. A assessoria, no entanto, não confirmou o dia. A prefeitura também manteve segredo.

Sabe-se também que o grupo O Rappa estará cumprindo agenda na Bahia no final do ano. No dia 30, por exemplo, a banda liderada por Falcão estará comandando uma festa em Ilhéus. O dia da apresentação em Salvador, no entanto, não consta na lista de shows no site do grupo até o dia 30 de dezembro, o que surge que pode ocorrer no dia 31.

Além de Ivete, quem também já está confirmada é a cantora Daniela Mercury. Assim como no ano passado, ela volta com o projeto Pôr do Som, onde receberá convidados no dia 1º de janeiro, no Comércio.

Jazz na Barra

Quem estava na expectativa do Salvador Jazz, que no ano passado aconteceu logo após o Revéillon em um palco montado na Barra, terá que esperar.

No próximo ano, a prefeitura resolveu transformar o projeto em um festival que deve acontecer logo após o Carnaval, como forma de ampliar a programação cultural do verão de Salvador, já que a festa de Momo se encerra no dia 9 de fevereiro.

Uma coletiva de imprensa será realizada pela Saltur para divulgar a programação completa da festa de fim de ano na próxima terça-feira, 22.

