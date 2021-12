Ivete e Claudia Leitte participam do próximo ensaio do Harmonia

A segunda edição do ensaio A Melhor Segunda-Feira do Mundo, na próxima segunda, 16, vai contar com as participações de Ivete Sangalo e Claudia Leitte. O Harmonia do Samba ainda vai receber a banda Sorriso Maroto. O show de abertura será de Tayrone.

"A intenção é trazer para o palco na ‘Melhor Segunda 15 Anos’, algumas atrações que fizeram parte e marcaram o projeto, ao logo dos anos. Nosso desejo era trazer todos, mas nem sempre casamos as agendas. Mas estamos conseguindo fazer uma programação com cara de 15 anos e como a torcida merece. Vai ser uma temporada incrível”, disse Xanddy.

Com os portões programado para abrir às 20h, o evento acontece no Estádio de Pituaçu e conta com uma estrutura diferenciada, em comemoração aos 15 anos do projeto. Os ingressos estão à venda na Ticketimix, Line Bilheteria, Pida e Balcões de Ingressos dos Shoppings. A pista custa R$50,00 e o Camarote R$ 80,00, valores de primeiro lote.

