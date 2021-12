Ivete chora em último ensaio de show especial

A emoção tomou conta de Ivete Sangalo na noite desta quitna-feira, 17. Durante o último ensaio para o show desta sexta-feira, 18, a cantora chorou ao cantar uma das músicas de Caetano Veloso e Gilberto Gil, dupla que é a homenageada no show.

O show terá repertório só com músicas de Caetano e Gil. Ivete estará acompanhada pela Orquestra Juvenil da Bahia, a Neojiba. O evento vai acontecer na Arena Fonte Nova e terá toda a renda revertida ao Hospital Martagão Gesteira, único exclusivamente pediátrico de Salvador. A entrada para o espetáculo varia de R$25 a R$700.

Os ingressos estão à venda em loja exclusiva no Salvador Shopping, nos balcões Ticketmix e A Tarde dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela, Salvador Norte, além do Pida, no shopping Piedade, e Academia Vila Forma (Rio Vermelho). Além de estar disponível no site do Blue Ticket.

