Ivete celebra no Madison o auge da carreira internacional

Números e feitos grandiosos sempre cercaram a carreira de Ivete Sangalo. Ser a primeira brasileira a tocar no Madison Square Garden, em Nova York, nos EUA, apenas ressalta a vocação da menina prodígio que virou o Midas da indústria fonográfica brasileira. E o investimento de US$ 5 milhões no novo projeto (com patrocínio exclusivo da TAM) se justifica no potencial de retorno da cantora, que vendeu quase cinco milhões de discos em carreira solo e mais 3,5 milhões quando esteve à frente da Banda Eva.







O novo projeto, que segundo a própria Ivete, nasceu de um sonho surgido após ver um show da cantora norte-americana Beyoncé no mesmo palco, é a aposta da gravadora Universal Music para salvar o ano, em tempos de crise por causa da pirataria e da internet.









