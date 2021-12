Ivete Sangalo vai fazer mais um show em prol do Hospital Martagão Gesteira. As apresentações serão quinta, 3, e sexta, 4 de novembro, no Teatro Castro Alves.

A cantora fez o anúncio nesta quinta-feira, 22, ao participar da inauguração da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, que ganhou o nome da cantora. A unidade possui 10 leitos e vai ampliar em 40% a oferta de cirurgias cardíacas, neurológicas e oncológicas do hospital.

A nova unidade foi construída com os recursos provenientes do show beneficente da cantora Ivete Sangalo e da Orquestra Juvenil da Bahia, principal formação do programa Neojiba, realizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), em dezembro do ano passado.

"Eu agradeço muito aos meus fãs, porque eles colaboraram e ajudaram nisso. Vieram pessoas de outros estados para o show. A gente não pode transformar o que está determinado, mas pode construir outro caminho", disse Ivete na inauguração.

Da redação Ivete anuncia novo show para o Martagão Gesteira

