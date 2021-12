Ivan Lins faz show em novembro em Salvador

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



Ivan Lins fará shows em Salvador nos dias 5, 6 e 7 de novembro no Cine Teatro SESC Casa do Comércio, no Caminho das Árvores. As apresentações fazem parte da programação comemorativa dos 64 anos do SESC. O cantor levará para o palco do evento os principais sucessos de sua carreira, reunidos no álbum “Perfil – Ivan Lins” (Som Livre), lançado neste ano.





| Serviço |



Show Ivan Lins

Onde: Cine Teatro SESC Casa do Comércio

Quando: 5 e 6 de novembro de 2010 (às 21h00min) e 7 de novembro de 2010 (às 20h00min)

Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

