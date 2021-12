Ivan Lins comemora 40 anos de carreira com show em Salvador

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Ivan Lins se apresentará nesta quarta-feira, 1º, em Salvador. O cantor e compositor fará show de comemoração de seus 40 anos de carreira no Baby Beef, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. A apresentação contará com as canções mais conhecidas do músico. Os ingressos custam R$ 300 (com direito a jantar) e podem ser adquiridos no local.

