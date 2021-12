Itaú Cultural divulga selecionados do Rumos 2015-2016

Os selecionados da 17ª edição do Rumos 2015-2016, principal programa do Itaú Cultural, foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 9. Os escolhidos são de 25 estados brasileiros e um é da Argentina. Da Bahia foram oito selecionados.

Entre os baianos, está Camele Lyra Queiroz, que realizará Luma, curta-metragem que se apoia na abordagem documental para mostrar a reaproximação entre ela, que mora em Salvador, e seu tio, que se tornou travesti e vive em São Paulo há anos.

Eles não se veem há 27 anos. Na proposta, o filme será marcado pelas tensões emocionais, e na sua forma, pelas tensões estéticas.

Diversidade brasileira

Questões raciais e de gênero e as comunidades isoladas dominam os temas dos projetos vencedores. "Esta edição do Rumos reafirma a força e a amplitude da diversidade cultural e artística brasileira e, portanto, para o Itaú Cultural o programa cumpre o papel de garantir e incentivar a construção desta multiplicidade de narrativas sobre a nossa contemporaneidade", diz Eduardo Saron, diretor do instituto.

Outro que aborda questão de gênero é TransAmazona, do Muamba Estúdio, de Belém do Pará. Trata-se de um road movie sobre o universo de mulheres transexuais e travestis em áreas de influência da BR320, a Rodovia Transamazônica.

Um dos projetos que abordam questões raciais vem do Rio de Janeiro e se chama Pontes Sobre Abismos, de Aline de Souza Motta. Pontes Sobre Abismos é um trabalho de artes visuais que fala sobre relações familiares, história, memória e ancestralidade na África, em um diálogo com a atualidade.

Outro vencedor, deste mesmo segmento, é Acervo Agudás - Os "brasileiros" do Benim: Documentos Visuais, Sonoros e Textuais, pesquisa de Milton Roberto Monteiro Ribeiro, também do Rio de Janeiro, que aborda a questão dos descendentes de africanos escravizados no Brasil que, ao longo do século 19, voltaram à África (região de Benim, Togo e Nigéria).

Ao todo, 117 trabalhos foram escolhidos entre mais de 12 mil inscritos. A maior parte vem do Sudeste, com 62 dos contemplados. Do Nordeste, foram 27 selecionados, o Centro-Oeste com 10, o Norte com nove e o Sul com oito. A lista completa está em itaucultural.org.br/rumos2015-2016.

adblock ativo