Itaparica realiza nova edição do Festival Cultural de Rua

O terceiro Festival Cultural de Rua da Ilha de Itaparica (FESTIT) começa nesta sexta-feira, 19, e vai até 21 de abril. O evento conta com artistas da França, Itália, Chile, Espanha, Portugal e do Brasil. As apresentações são gratuitas e serão realizadas na Praça do Mercado Municipal de Itaparica.

Até domingo, o festival terá espetáculos de circo, teatro, dança, shows musicais, oficinas, feira de artesanato, gastronomia local, além de apresentações de entidades e instituições comunitárias da Ilha de Itaparica.

Umas das características do evento é a interação que ele promove entre o artista e o público. U ma obra desenvolvida pelo francês Fred Martin, por exemplo, tem o objetivo de recolher o lixo das praias.

O Festit é uma iniciativa e realização da Associação Jub'Arte, que conta com apoio do Governo da Bahia, do Sebrae, Instituto Sacatar, da Pro-Mar, Prefeitura de Itaparica e outras entidades locais.

