Isabella Taviani participa do ensaio do Cortejo Afro

Isabella Taviani é a convidada do ensaio do Cortejo Afro desta segunda-feira, 14, na Praça Tereza Batista – Pelourinho, às 21horas. Além da participação da cantora, haverá apresentação da banda do bloco, formado pelos músicos Marquinhos Marques, Walmir Brito, Claudia Costa e Portela Açúcar. Os ingressos podem ser adquiridos no local e custam R$ 60 (inteira) e R$30 (meia-entrada).



O Bloco continua com sua temporada de ensaios todas segundas-feiras, para fazer a preparação para o Carnaval 2011. Na folia momesca, o Cortejo apresentará o tema “Um Trem para as Estrelas”, baseado na composição homônima de Cazuza e Gilberto Gil. Segundo a organização do bloco afro, além de novidades no repertório, o grupo também desfilará com novo figurino.

