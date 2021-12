Iron Maiden lidera lista dos mais vendidos no Reino Unido com novo álbum

Pela quarta vez em seus 35 anos de carreira, a banda britânica Iron Maiden conquistou a liderança no ranking dos discos mais vendidos no Reino Unido, com o álbum "The Final Frontier", lançado há dez dias.



O 15º disco da banda dominou a parada após ser lançado no último dia 13, e relegou ao segundo posto "Recovery", do rapper Eminem.

adblock ativo